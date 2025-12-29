聖和学園は那覇西に3-0で勝利第104回全国高校サッカー選手権の1回戦が12月29日に行われ、3年ぶり6度目の出場を果たした聖和学園（宮城）は那覇西（沖縄）に3-0で快勝して2回戦へと駒を進めた。県大会決勝で一度は敗れたが、優勝した仙台育英の出場辞退に伴う異例の繰り上げ出場。加見成司監督斗はコンディション調整に苦労したと振り返りつつ「初戦の難しさがあるなかで、身体はよく動いてキレもあった」と選手たちの活躍を評価