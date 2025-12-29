◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」衝撃が走った。今年６月に西武からトレードで加入した中日・佐藤龍世内野手（２８）が、移籍から４か月で戦力外通告を受けた。現役続行の道を模索したが、引退を決断した。西武時代の今年３月、寝坊で３軍降格のペナルティーを受けた。開幕後も１軍出場はなかったが、入団会見後に即、スタメンで起用された。震えながら迎えた移籍後初打席では犠飛を放った。移籍後は２３試合で打率１割９