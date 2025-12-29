歌舞伎俳優・中村勘九郎（44）の妻で女優の前田愛（42）が29日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。前田は「12月京都の思い出清水寺へお参りに」とつづり、長男の勘太郎、次男の長三郎とのオフショットを投稿。「欄干のそばに寄ると『やめてやめて落ちそう、やめてー』と心配される私です確かにかなり高いよね〜」と息子たちとのやり取りも明かした。この投稿にファンからは「頼もしい2人