第104回全国高校サッカー選手権の1回戦で山口代表・高川学園が福井商業に勝利し2回戦にコマを進めました。7大会連続31回目の選手権で悲願の初優勝を目指すオレンジの高川学園。29日の1回戦で青色のユニフォーム＝福井商業と対戦しました。序盤は押し込まれる時間が続いた高川学園ですが前半19分。1年生フォワード原田の強烈なシュートが決まり幸先よく先制します。勢いづいた高川学園は前半30分。15番・沖