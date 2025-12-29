由仁町の養鶏場で死んだニワトリが高病原性鳥インフルエンザの疑いがあるとして、道はきょう午前からおよそ6300羽の殺処分を始めましたが、午後3時までに6270羽の殺処分が終了したと発表しました。防疫措置は31日までかかる見込みです。道ではニワトリの搬出制限を来月12日までに、移動制限を来月22日までに移動制限を解除できるように作業を進めたいとしています。