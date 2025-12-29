◇第104回全国高校サッカー選手権1回戦水口1―0上田西（2025年12月29日ニッパツ球技場）29年ぶり16回目出場の水口（滋賀）が上田西（長野）に1―0で競り勝った。後半36分に途中出場のFW中井涼太（2年）がヘディングで決勝弾を決めた。16強入りした75大会のメンバーも観戦に訪れる中での白星。今季はJFLレイラック滋賀が来季のJ3昇格を決め、県内に初めてJクラブが誕生。湖国のサッカー熱が高まる中、水口も続いた。