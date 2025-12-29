来年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝の区間エントリーが29日、発表された。15年ぶり14度目の総合優勝を狙う早大は“山の名探偵”工藤慎作（3年）を3年連続で山上りの5区に起用。駅伝主将の山口智規（4年）はエース区間の2区に置いた。工藤は1年時が区間6位で、2年時は区間2位。3年時の今季は11月の全日本大学駅伝で8区を走り、区間賞に輝くなど平地でも好成績を残しており、「（前との差が）2分なら射程圏。（史上初の）68