◆第７６回東京大賞典・Ｇ１（１２月２９日、大井競馬場・ダート２０００メートル、重）年末の国内ダート頂上決戦に１５頭（アラジンバローズが出走取り消し）が出走し、７番人気のディクテオン（セン７歳、大井・荒山勝徳厩舎、父キングカメハメハ）が最後の直線で力強く伸び、ゴール前でミッキーファイトとの競り合いを制し、Ｇ１初勝利を飾った。矢野貴之騎手は同レース初勝利となった。地方馬の勝利は２００５年アジュディミ