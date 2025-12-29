◆第１０４回全国高校サッカー選手権１回戦（２９日、浦和駒場）山梨学院（山梨）０―０（ＰＫ６―５）京都橘（京都）過去２度の優勝を誇る山梨学院は、ＰＫ戦の末に京都橘に６―５で勝利し、優勝した２０２０年度以来、５大会ぶりの初戦突破を果たした。１年生ＧＫ石井那樹が、試合中にはＪ１神戸に内定の京都橘ＦＷ伊藤湊太（３年）のキックをストップ。石井はＰＫ戦でも６人目のキッカーを止め、チームを勝利に導いた。