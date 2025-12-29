◇第104回全国高校サッカー選手権1回戦大津7―1北海（2025年12月29日フクダ電子アリーナ）5年連続22回目の出場となった大津（熊本）は北海（北海道）に7―1で逆転勝ちし、5大会連続で2回戦（31日、フクアリ）進出を決めた。大津は前半4分に先制こそ許したが、終わってみればチーム計7発の猛攻で快勝だった。同23分、FW山下虎太郎（3年）が同点弾。その6分後にはDF開地心之介（3年）が勝ち越しゴールを奪った。同32分に