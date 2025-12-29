◆第１０４回全国高校サッカー選手権１回戦鹿島学園（茨城）７―０新田（愛媛）（２９日、駒沢陸上競技場）鹿島学園が新田を７―０で下し、初戦突破を決めた。前半３２分にＤＦ中川光星がセットプレーの流れからこぼれ球を押し込んで均衡を破ると、同４０分にはＭＦ三浦春人が追加点。さらに後半３分には再びＤＦ中川が決めて突き放すと、同１３分には右からのクロスをＦＷ内海心太郎が合わせて４点目。同１６分にはＦＷ渡