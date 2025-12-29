TBSの宇賀神メグアナウンサーが29日、自身のインスタグラムを更新。30歳の誕生日を迎えたことを報告した。宇賀神アナは「昨日、30歳になりました。温かいお祝いメッセージを頂きまして本当にありがとうございます」と投稿。インスタではお祝いされる様子や、かわいい幼少期の赤ちゃんの写真も掲載した。そのうえで「年齢を重ねるにつれ多くの方に支えられ、励まされながら歩んできたことを改めて実感しています」とつづり