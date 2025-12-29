◆第１０４回全国高校サッカー選手権１回戦高川学園（山口）３―０福井商（福井）（２９日・ＮＡＣＫ）７大会連続３１度目出場の高川学園が福井商を３―０で下し、２回戦に駒を進めた。前半１９分、ＦＷ原田翔光（とあ、１年）が先制点を挙げ、同３０分に左サイドを抜け出したＤＦ沖藤亜月（３年）が左足シュートで追加点。同４０分にはＭＦ宮城太郎のシュートのこぼれ球をＦＷ横田奏冴（３年）が押し込み、前半だけで３ゴー