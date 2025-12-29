警視庁によると、29日午後0時10分ごろ、東京都新宿区のマンション内で、女性が男に刃物で刺されたと通報があった。女性は搬送時、意識があったという。刺したとみられる男は逃走し、警視庁が殺人未遂容疑で行方を追っている。