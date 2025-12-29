「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦リハーサル」（２９日、ＮＨＫホール）「ビーナスベルト」を歌うシンガー・ソングライターのあいみょんは、１カ月前に切ったというショートカットで登場。写真撮影でＷピースや頭をかくポーズなどを次々とチャーミングに決め、カメラマンの質問に「５０センチほど」切ったと明かした。イメチェンの理由を「４年くらい前からヘアドネーションがしたくて、ずっと伸ばしてた。どうせ伸ばすならいっぱ