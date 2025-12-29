超日本プロレス２９日の新宿フェイス大会で石森太二（４２＝新日本プロレス）がバラモン・シュウ、バラモン・ケイと２１年ぶりにセーラーボーイズを再結成した。セーラーボーイズとは石森が「闘龍門Ｘ」時代にケイ（佐藤恵）、シュウ（佐藤秀）と組んでいたアイドルユニットだが、本人的には?黒歴史?となっている。この日セーラーボーイズは近藤修司＆大家健＆Ｍａｃ松下と激突。入場時で代表曲「キープオンジャーニー」が入