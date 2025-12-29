連続テレビ小説(朝ドラ)『ばけばけ』の主題歌を担当している夫婦デュオ・ハンバート ハンバートが29日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加したハンバート ハンバート紅白初出場で現在放送中の『ばけばけ』の主題歌「笑ったり転んだり」を披露するハンバート ハンバート。