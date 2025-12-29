30日(火)と31日(水)の関東は広く晴れ。日中はこの時期としては暖かく、大掃除や年明けの買い出しも天気を気にせずに済ませられそう。ただ、朝晩は北よりの風が吹いて寒くなるため、寒さ対策はしっかりと。1月1日(木)もおおむね晴れ。初日の出も見られる所が多そう。2日(金)は正月寒波が居座り、東京で雪がちらつく可能性も。年末は大掃除日和日中は暖かいが夜は寒い明日30日(火)と31日(水)の関東は二日とも広く晴れる見込みです