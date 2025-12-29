ソフトバンクから日本ハムへの移籍が決まった有原航平投手投手（33）が29日、みずほペイペイドームに荷物整理に訪れた。ソフトバンクでは3年連続で2桁勝利を挙げた。2年連続で最多勝に輝きチームのリーグ連覇、日本一に貢献した。自らのSNSでも3年間在籍したチームへの感謝を口にしていた右腕は「特に今季、去年できなかった日本一を達成することができた。そこが思い出ですね。今日で荷物も全部出してお世話になりましたと