ジョエル・ロブションから、新年を彩るフランスの伝統菓子「ガレットデロワ」が今年も登場。2025年12月1日より予約受付がスタートし、2026年1月31日までの期間限定で販売されます。アーモンドの芳醇な甘さとバターの香りが広がるこだわりの味わいに加え、今年はラトリエドゥジョエル・ロブションのスペシャリテを模した数量限定のオリジナルフェーヴも♡全国配送にも対応しており、自分へのご褒美に