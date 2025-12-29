来年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝の区間エントリーが29日、発表された。3年連続9度目の総合優勝を狙う青学大はエースの黒田朝日（4年）を当日変更による投入が可能な補欠に回した。青学大は原晋監督が「輝け大作戦」を指令。チームが黒田に依存せず、全区間で“輝く”ことを厳命していた。また、1年生の“秘密兵器”投入を予告していた山区間は5区に松田祐真（1年）、6区には石川浩輝（1年）が配置された。レース当日