東京証券取引所＝東京・日本橋兜町29日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反落した。このところ上昇基調が続いた反動で、当面の利益を確定する売り注文に押された。終値は前週末比223円47銭安の5万0526円92銭。東証株価指数（TOPIX）は3.46ポイント高の3426.52。出来高は約16億9678万株だった。