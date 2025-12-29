12月12日、JR四国を除くJR各社が2026年3月14日実施のダイヤ改正を発表しました。東海道新幹線では、利用の多い一部時間帯に「のぞみ」を1時間あたり最大13本を設定。また、早朝・深夜帯の「のぞみ」「こだま」の利便性が向上します。この中で、私が注目している列車は、新たに設定される京都駅始発の「のぞみ548号」です。【写真】東海道新幹線は増発が相次ぐ京都駅始発の「のぞみ548号」京都駅始発東京行きの臨時「のぞみ548号」