年末を控え、ロシアの複数の団体が2025年の流行語を選出し、「勝利」「ニューラルネットワーク」「人工知能（AI）」「不安」「Z世代」などが相次いでランクインしました。うち中国発の人気キャラクター「ラブブ」も、複数の出版社が選出した人文分野の流行語ランキングに選出されました。 ロシア政府発行の新聞「ロシースカヤ・ガゼータ」のウェブサイトなどのメディアがこのほど報じたところによると、ロシア文化・言語出版社、世