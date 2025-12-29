新車266万円！ トヨタ「小さな高級車」斬新すぎて“反響殺到”！トヨタのハイブリッド専用コンパクトカー「アクア」は、圧倒的な燃費性能と日本の道路事情にマッチしたサイズ感によって、2011年の初代登場以来、幅広い層から支持を集めています。そんなアクアが2025年9月1日に大規模なマイナーチェンジを実施し、「プリウス」や「クラウン」シリーズでお馴染みの「ハンマーヘッド」デザインへとフロントフェイスを刷新。そのス