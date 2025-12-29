◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ福岡大大濠97―71東山（29日、東京体育館）男子決勝が行われ、昨年優勝の福岡大大濠（福岡?）が同4強で初優勝を目指した東山（京都）を97―71（25―13、30―24、21―19、21―15）で破り初の連覇を達成。過去5年で3度目の?冬の頂点?に立った。片峯聡太監督は「大濠のバスケットの歴史の中で2連覇というのはありませんでした。気負わず、失うことはない。大濠のバスケッ