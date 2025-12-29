´ó¤êÅº¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ò¤í¤æ¤­°ú¤­µ¤Ì£!?¼Â¶È²È¤ÎÀ¾Â¼ÇîÇ·(¤Ò¤í¤æ¤­)¤ÎºÊ¤ÇWEB¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¤æ¤«¤µ¤ó¤¬?É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÏ¢¹Ô¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ´ú¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶õ¹Á¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼»Ñ¤Î¤Ò¤í¤æ¤­¤ÎÎÙ¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤Î¤æ¤«¤µ¤ó¤¬¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2014Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿2¿Í¤Î´ó¤êÅº¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö2¿Í»÷¤Æ¤ë¡ªÂçÃ«¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢É×