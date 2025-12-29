2年連続のリーグ優勝、5年ぶり日本一を果たしたソフトバンクは、年内に日程調整がつかなかった周東佑京と松本裕樹、国内フリーエージェント（FA）権を行使した東浜巨以外の選手が契約更改交渉を終えた。柳町達、大関友久、藤井皓哉が新たに1億円プレーヤーの仲間入り。支配下の日本選手では1度目の交渉で11年ぶりに4人が保留したものの、2度目の交渉で全員がサイン。34人が年俸アップの「暖冬更改」で、ダウンは8人だった。各