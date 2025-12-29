［高校選手権・１回戦］興國（大阪）２−０帝京大可児（岐阜）／12月29日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu興國（大阪）が12月29日、第104回全国高校サッカー選手権の１回戦で帝京大可児（岐阜）を２−０で下し、全国大会で待望の初勝利を挙げた。６年ぶりの選手権出場で掴んだ白星。その中心にいたのが、キャプテンでGKの岩瀬颯（３年）だ。最後尾から絶えず声を張り上げ、仲間を鼓舞。２点をリードして迎えた終盤は相手