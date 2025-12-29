60代の男性が、SNSで知り合った女を名乗る相手から約1200万円をだまし取られる事件がありました。 詐欺被害に遭ったのは、静岡県伊豆市に住む60代の無職の男性です。 警察によりますと、男性は2025年11月中旬、SNSを通じて知り合った女を名乗る相手から、SNSを通して「一緒に勉強してやりませんか」などと投資の勧誘を受けました。 その後、男性は12月上旬から下旬にかけて複数回にわたり、相手に指示されるがままに指定する口