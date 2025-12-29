小売り業界では、年始の休業が広がっています。働き方を改善し、従業員の満足度や生産性を高めたい考えです。【映像】元日に休業する店舗の例そごう・西武は、14年ぶりに全店舗で元日を休業にします。元日を特別な日と感じる社員も多いため、踏み切ったということです。創業以来、元日を休業している松屋は2024年から2日も休んでいて、年始は3日からの営業です。高島屋も2025年から、2日まで原則休業としています。コンビ