お年玉に関する調査で、もらう側のおよそ4割が「キャッシュレス」を希望した一方、あげる側は9割以上が現金で手渡したいと答えました。【映像】お年玉のキャッシュレス決済市場調査会社のインテージが15歳から79歳までの5000人に行った調査によりますと、お年玉を「スマホのキャッシュレス決済」でもらいたいと答えた人は去年より8ポイント増え、4割近く【38.5％】に上りました。一方、渡す側では「キャッシュレス」は1パー