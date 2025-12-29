乃木坂46の田村真佑（26）が29日までに自身のインスタグラムを更新。“彼女感満載”のディズニーショットを投稿した。自身のインスタグラムで「遅めのメリークリスマス」と記した。写真では、チュロスを持った“彼女感満載”のあざとディズニーショットを投稿した。ファンは「まゆたん×ディズニーは最強なのよ！」「猫耳まゆたんは反則」「ビジュ良すぎ」「彼女感がとてつもない」「彼女すぎる」「度肝抜かれる可愛さ」の