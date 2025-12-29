週明け２９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比２２３円４７銭（０・４４％）安の５万５２６円９２銭だった。３営業日ぶりに値下がりした。前週末の米株式市場は主要株価指数がそろって下落した。流れを引き継いだ東京市場では、１株あたりの株価が高く、日経平均への影響度の大きい一部の半導体関連銘柄などの値下がりが相場を押し下げた。年末で海外投資家の売買が少なく、取引材料にも乏しかっ