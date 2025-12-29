歌手の郷ひろみが２９日、自身のＳＮＳを更新。紅白歌合戦のリハーサルを終えたことを報告した。２９日に、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。インスタグラムの投稿で「２０２５年の紅白歌合戦を一区切りにさせていただくことをご報告いたします」などと記していた郷。続く投稿では、「紅白歌合戦の囲み取材だったよ。感謝を込めて、全力でステー