大手洋菓子メーカーの株式会社不二家が２９日、公式サイトを更新。「ＬＯＯＫ」と不二家洋菓子店のブランドキャラクターを務めてきた人気アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」が３１日をもって卒業するこを発表した。不二家からは約終了について「皆さまへ」として、感謝を込めた丁寧なお知らせがされた。これを受けて、Ｘ（旧ツイッター）では「不二家さん」がトレンドランキング１位となった。不二家の公式Ｘでのポストに