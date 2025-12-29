【香港】 貿易収支（11月）17:30 予想N/A前回-399.0億香港ドル 【インド】 鉱工業生産指数（11月）19:30 予想3.1%前回0.4%（前年比) 【米国】 中古住宅販売成約指数（11月）30日0:00 予想0.8%前回1.9%（前月比) 予想0.4%前回-0.4%（前年比) ※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性 ※予定は変更されることがあります。