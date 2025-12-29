テクニカルポイント ユーロドル、上昇トレンド維持も、１．１８００付近が重い 1.1875エンベロープ1%上限（10日間） 1.1829ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1758現値 1.175710日移動平均 1.1756一目均衡表・転換線 1.171221日移動平均 1.1694一目均衡表・雲（上限） 1.1663100日移動平均 1.1655一目均衡表・基準線 1.1639エンベロープ1%下限（10日間） 1.1595