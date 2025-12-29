【これからの見通し】ウクライナ和平の行方見守る展開、貴金属高で豪ドルが堅調 週明けの為替市場では、ウクライナ和平の行方を見守る展開となっている。トランプ大統領とゼレンスキー大統領が会談したが、領土割譲をめぐる交渉は合意点を見いだせていない。前進しつつも、暗礁に乗り上げている状況だ。 為替市場では緩やかなドル高の動きや円高の動きが交錯している。ドル相場は１１月後半以降、ドル安トレンドを