テレビ東京はこのほど、俳優・宮本茉由が主演を務める水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』(2026年1月7日スタート毎週水曜深1：00〜)のメインビジュアルと第1話の場面写真を解禁した。【場面カット】暗い夜道で向き合う男女…不穏な第1話『SNS狂の女〜自己顕示欲のバケモノ〜』をはじめ女性の悩みや社会の闇をテーマにした作品を手がける乙葉一華氏が原作を担当し、『超鈍感モブにヒロインが攻略されて、乙女ゲー