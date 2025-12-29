２０２５年度のＴＣＫ（東京シティ競馬）イメージキャラクターを務める俳優の池田エライザ（２９）が２９日、大井競馬場で行われる今年のダート競馬の最終戦「第７１回東京大賞典・Ｇ１」のレース前にトークショーを行った。全身ブラックのコーディネートで登場し、観客に「皆さん寒くないですか？」と声をかけると、客席から「アツすぎるぜ！」と熱狂的な反応も。これを聞いたエライザはすかさず「アツすぎるか（笑）」とほほ