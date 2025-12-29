■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）初出場で今年SNSで大バズリした楽曲「イイじゃん」を歌唱するダンスボーカルグループのM!LKがリハーサルに登場。取材に応じた。【全身ショット】かわいいおソロ！「I（ラブ）M!LK」Tシャツで登場したM!LKメンバーは黒い「I▼M!LK」（▼＝ハートマーク）のTシャツで登場。意気込みを問われると塩崎太智（※崎＝たつさき）は「初出場ということで、10年