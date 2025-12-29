日本ハムから国内ＦＡ権を行使して巨人に移籍した松本剛外野手（３２）が２９日、埼玉県川口市内でヤクルト・並木秀尊外野手（２６）、ソフトバンク・相原雄太投手（２３）とともに「かわぐちプロ野球教室」を開催。約２００人の子どもたちと野球指導を通じて触れあった。「地元川口で仲間たちが企画してくれてこうして開催できてるので、毎年続けられたらいいなと思います。今年はチーム変わりましたけど、こうやってできたこ