大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで行われ、初出場の男性5人組「M!LK」が囲み取材に応じた。佐野勇斗（27）吉田仁人（26）塩崎太智（25）山中柔太朗（24）曽野舜太（23）の5人組。披露するのは「イイじゃん」。中毒性の高い「ビジュいいじゃん」という歌詞がSNSで大バズリし、「2025T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30にも選出された。後