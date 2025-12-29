「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）出場選手の試合前インタビューが２９日、都内で行われ、伊澤星花（２８）＝ＲｏｙｓＧＹＭ／ＪＡＰＡＮＴＯＰＴＥＡＭ＝は、因縁のＲＥＮＡ（３４）＝シーザージム＝撃破を誓った。女子スーパーアトム級タイトルマッチ（ＭＭＡルール５分３Ｒ、４９・０キロ）でＲＥＮＡの挑戦を受ける伊澤。各所で舌戦を繰り広げ、深い溝がある両者。伊澤は「本