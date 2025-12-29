パレモ・ホールディングスが冴えない。前週末２６日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２月２１日～１１月２０日）連結決算が、売上高１０４億２００万円（前年同期比７．４％減）、営業利益１億１８００万円（同３９．５％減）、最終利益１５００万円（同５７．７％減）と大幅減益となったことが嫌気されている。 物価上昇に伴う節約志向の高まりを受けたことで、期間トータルでは客数の十分な増加