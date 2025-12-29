ブイキューブがこの日の取引終了後、保有する投資有価証券の一部を売却するのに伴い、２５年１２月期第４四半期に投資有価証券売却益５億９８００万円を特別利益として計上すると発表した。なお、通期業績予想への影響はその他の要因も含めて精査中としている。 出所：MINKABU PRESS