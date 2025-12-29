ジェフユナイテッド千葉は29日、小林慶行監督(47)との契約を更新し、来シーズンもトップチームの指揮を執ることになったと発表した。小林監督は2023年に就任。3年目の今季はJ2リーグ戦を3位で終え、J1昇格プレーオフを制して17年ぶりのJ1復帰を果たした。契約更新に際してクラブ公式サイトを通じ、以下のようにコメントしている。「来シーズンも監督として指揮を執らせていただくことになりました。今シーズン、ジェフに関わる