子どもは好きですか？▶▶この作品を最初から読む子どもがほしいと望んだ妻のために妊活に励んでいたにも関わらず、たどり着いたのは「不倫される」という結末で…。ワンオペ育児とパートで寝る時間も心の余裕もない中、なんの手伝いもしてくれない夫に不倫をされ別れた経験を持つマリコさん。彼女は自分と同じように不倫された過去をもつ男性・マサヤと再婚し、似たような境遇もあってかお互いを理解し合い、穏やかな日