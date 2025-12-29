アンドエスティＨＤ [東証Ｐ] が12月29日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比7.0％減の139億円に減り、通期計画の190億円に対する進捗率は73.2％にとどまり、5年平均の91.5％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.1倍の50.8億円に急拡大する計算になる。 直